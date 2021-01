Burkina : l'opposant Zéphirin Diabré entre au gouvernement

Réélu en novembre dernier, avec plus de 57% des voix le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a choisi d'ouvrir son nouveau gouvernement à l'opposition et de faire de la réconciliation l'une de ses priorités.

C'est ainsi que, le chef de file de l'opposition et candidat à la présidentielle Zéphirin Diabré, président de l'Union pour le Progrès et le Changement s'est vu confier le poste de ministre d'Etat auprès de la présidence du Faso, chargé de la réconciliation nationale et de la Cohésion sociale. De plus, Me Bénéwendé Stanilas Sankara , plus connu au Burkina Faso en sa qualité d' avocat de la famille de Thomas Sankara, il a anciennement occupé le poste de président de l'Assemblée nationale en 2017. Nouveau membre de la majorité présidentielle, il est nommé ministre de l’Habitat et des Villes.

Dans ce gouvernement de Christophe Dabiré dévoilé le 10 janvier, on note le retour de Clément Pengdwendé Sawadogo au ministère de l’Administration territoriale. Le nouveau gouvernement compte 3 ministres d’Etat, 23 ministres, et 7 ministres délégués. Plusieurs ministres ont été reconduits et une dizaine environ éjectés.

Ils ont tenu leur tout premier Conseil des ministres ce lundi 11 janvier 2021. Cette nomination des opposants dans le nouveau gouvernement a été bien accueillie par les Burkinabés sur les réseaux sociaux.