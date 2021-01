Sommet sur l'avenir de la planète

La France organise lundi à Paris un " One Planet Summit " consacré à la biodiversité, avec pour objectif de relancer une diplomatie verte mise à l'arrêt par le Covid-19.

Protection des écosystèmes terrestres et marins ; promotion de l'agro-écologie ; mobilisation des financements ; préservation des espèces et santé humaine. La trentaine de personnalités attendues, parmi les plus puissantes de la planète, doivent proposer des solutions ou prendre des engagements face à l’urgence climatique.

La Covid-19 par exemple illustre l'inquiétante multiplication des zoonoses, maladies qui passent de l'animal à l'homme, notamment en raison des contacts plus fréquents entre espèces causés par la destruction des habitats sauvages.

Après le passage à vide constaté en 2020. Le sommet de Paris veut relancer la "Coalition de la haute ambition pour la nature" avec pour objectif d'y intégrer une cinquantaine de pays, chacun s'engageant à placer 30% de son territoire en espaces protégés. Il ambitionne de porter une coalition visant à consacrer 30% des financements publics en faveur du climat à des "solutions basées sur la nature".

La rencontre sera précédée d'un forum de l'investissement consacré au programme de "Grande muraille verte" de l'Union africaine, qui vise à lutter contre la désertification autour du Sahara. But de l’initiative, obtenir des engagements atteignant au total 10 milliards de dollars.