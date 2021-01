La série "This is Us" aborde des questions sociales

L'actrice et musicienne Chrissy Metz de la série primée This is us, décrit le brio avec lequel les scénaristes parviennent à rapporter les expériences et les événements bruts de la vie réelle.

Dans un épisode de la dernière saison, le personnage de kate pearson découvre durant les manifestations de Black Lives Matter que son frère adoptif noir n’a pas eu la même enfance qu’elle, et que ces maux provoqués par le racisme ont parfois été complètement ignorés de toute la famille.

"En tant que femme, en tant qu'être humain blanc, je ne saurai jamais ce que c'est pour quelqu'un de couleur de savoir ce qu'il a vécu et sur quoi ce pays a été fondé. Et pour moi, c'était une scène tellement importante de savoir qu'il ne s'agissait pas de moi, mais il fallait ouvrir un sujet dont les gens n'ont pas seulement peur de parler, mais il faut absolument discuter, changer et aller de l'avant et parfois, traverser un changement est vraiment douloureux, mais il faut y prendre part".

Le personnage incarné par l’actrice vit également un avortement secret à l’âge de 18 ans. Des évènements que chryssy metz choisit de jouer pour faire passer des messages et peut-être même éduquer les téléspectateurs.

La production s'est arrêtée en raison de la pandémie, mais Metz a déclaré qu'elle se réjouissait de reprendre ce mois-ci avec les protocoles de sécurité nécessaires.