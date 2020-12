Les grands événements culturels en 2020

Cette année 2020 a été l'année de la métamorphose de l'expression culturelle africaine. Même si l'Afrique a perdu de grandes légendes dans la musique, elle a su trouver les voies et moyens de préserver et faire renaître son histoire et faire rayonner son patrimoine africain à l'échelle mondial. Dans cette revue , nous retraçons les moments clés du monde de la culture en Afrique.