L'UE n'exportera plus ses déchets plastiques non recyclables

Dès le 1er janvier 2021, tous les déchets plastiques non recyclables européens cesseront d'être acheminés vers les pays en développement.

Désormais, seuls les déchets recyclables seront exportés vers des pays autres que ceux de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

En outre, des mesures plus strictes seront prises concernant les exportations de déchets plastiques de l'UE vers les pays de l'OCDE et les transferts de déchets plastiques au sein de l'UE.

Selon les nouvelles règles établies par l'Union européenne, seuls les "déchets plastiques propres pourront être exportés.

"Ces nouvelles règles envoient un message clair : dans l'UE, nous assumons la responsabilité des déchets que nous produisons. L'exportation de déchets plastiques ne sera autorisée que dans des conditions très strictes. L'exportation de déchets plastiques non triés vers des pays non membres de l'OCDE sera totalement interdite. Il s'agit d'une étape importante dans la lutte contre la pollution des plastiques, dans la transition vers une économie circulaire et dans la réalisation des objectifs du "Green Deal" européen explique le commissaire à l'environnement, aux océans et à la pêche Virginijus Sinkevičius.

Les Européens produisent 25 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. Moins d'un tiers de ces déchets est recyclé. Quatre-vingt-cinq pour cent des déchets trouvés sur les plages du monde entier sont en plastique. On espère que les pays de l'UE amélioreront le tri et le recyclage de ces déchets.