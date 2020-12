RDC : 22 ans après, le massacre de Makobola toujours impuni

La République Démocratie du Congo a commémoré mercredi, le triste souvenir du massacre de Makobola. Le 30 décembre 1998, une attaque perpétrée par des rebelles dans ce village du Sud-Kivu, à l’est du pays, avait coûte la vie à au moins 700 civils.

Pas facile pour les habitants d’oublier cette page sombre de leur l’histoire. Un crime resté malheureusement impuni après deux décennies. Mercredi, les autorités congolaises ont promis de mettre fin à cette impunité.

" Tôt ou tard, justice sera rendue et nous sommes favorables à l'instauration de l'État de droit. Et le chef de l'État (le président Felix Tshisekedi-NDLR-) lui-même a parlé de la création d'un tribunal international pour juger les crimes qui ont été commis au Congo", promet Jean Jacques Elakano, conseiller du Chef de l'Etat congolais.

Des victimes du massacre de Makobola ont été enterrées dans des fosses communes pour la plupart. Plus jamais ça, disent les populations, tout en appelant les communautés à une coexistence pacifique.

" Le but final pour nous est d'avoir la paix pour que ces massacres ne puissent plus se perpétuer, et que nous puissions coexister avec toutes les communautés, toutes les tribus que nous avons dans la région", explique Obedi Nyamangyoku, un leader communautaire.

Les survivants et les familles de victimes ont exprimé une nouvelle fois leur soif de justice. Difficile pour eux d’imaginer que 22 ans après leurs auteurs de ce crime n’ont toujours pas été condamnés.

"Nous, les fils de Makobola, voulons que ceux qui ont massacré le peuple soient traduits en justice, qu'ils soient punis conformément à la loi congolaise. ", exige Sadiki Onge Mbalamwezi, survivante du massacre.

Selon l’agence d’information Catholique Misna, un commandant de l'armée rwandaise dirigeait l'unité rebelle tutsie qui a perpétré le massacre de Makobola. Le Rwanda, ainsi que l'Ouganda, soutenaient les rebelles qui combattaient le régime de Laurent Désiré Kabila.