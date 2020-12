CHAN 2021 : l'Ouganda déjà sur place

Les Ouganda Cranes ont foulé le sol camerounais le 29 décembre 2020. C’est la première équipe des 16 devant participer au Championnat d’Afrique des Nations de Football (CHAN 2020) à arriver en terre camerounaise. Ce tournoi ne concerne que les joueurs qui évoluent dans les championnats locaux en terre africaine.

Une arrivée anticipée dû à leur prochaine participation au mini tournoi organisé par la Fédération Camerounaise de football pour peaufiner la préparation des équipes. Ce tournoi, qui verra la participation du Cameroun, du Niger, de la Zambie et de l’Ouganda, débute le 1er janvier pour s’achever le 8 janvier.

À peine arrivée, l’équipe ougandaise a commencé sa préparation à Yaoundé. Les ambitions sont claires : remporter le CHAN. « Le groupe se sent bien, on s’entraine parfaitement, et l’état d’esprit du groupe actuellement est centré sur la victoire, nous sommes ici pour gagner et rentrer à la maison avec le trophée. Mais sinon ça fait du bien d’être finalement au Cameroun », déclare le milieu de terrain ougandais Tony Mawetche.

L’Ouganda est logé dans la poule C, qui évoluera à Douala, au stade Omnisport de Bepanda. Un groupe qui comprend de gros calibres tels que le Maroc, le Togo et le Rwanda. Mais le staff est confiant, avec la jeunesse et l’ambition pour atout.

« Nous sommes dans un groupe assez difficile avec un derby contre le Rwanda pour commencer. Ensuite le champion en titre, le Maroc, et le Togo qui représente un gros défi pour nous. Nous sommes confiants. Nous avons un très bon groupe de joueurs, jeunes et prometteurs. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour aller le plus loin », avance pour sa part Jonathan McKinstry, l’entraineur de l’équipe ougandaise.

La Zambie et le Niger sont les prochaines équipes attendues cette semaine.