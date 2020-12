Côte d'Ivoire : Pascal Affi Nguessan libéré sous contrôle judiciaire

L'un des principaux responsables de l’opposition en Côte d’Ivoire et candidat à la dernière présidentielle a été libéré et placé sous contrôle judiciaire ce mercredi, après presque deux mois de détention préventive.

C'est l'avocat de Pascal Affi Nguessan qui a annoncé la nouvelle. Le candidat du Front Populaire Ivoirien (FPI) avait été l'un des principaux animateurs de la dernière élection remportée le 31 octobre dernier avec plus de 95% des voix par le président sortant, Alassane Ouattara. « Il a été mis sous contrôle judiciaire et libéré à l’issue d’une audition devant le juge d’instruction. Il est rentré chez lui », a déclaré son avocat, Me Pierre Dagbo Gode.

Pascal Affi Nguessan avait appelé la population à la "désobéissance civile" et au boycott de l'élection. Celui qui avait recueilli finalement 1,1% des suffrages s'était élevé contre la nouvelle candidature d'Alassane Ouattara, coupable selon lui d'avoir modifié la Constitution pour briguer un troisième mandat présidentiel consécutif.

A l'issue du scrutin, l'ancien Premier ministre avait refusé de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara et annoncé, avec Henri Konan Bédié, la création d'un Conseil national de transition. Le 7 novembre 2020, Pascal Affi N'Guessan avait été arrêté. Il est toujours accusé de "complot contre l'autorité de l'État", "mouvement insurrectionnel", "assassinat" et "actes de terrorisme".

L'opposition exige l'arrêt des poursuites et la libération de ses responsables arrêtés dans le cadre du dialogue engagé avec le pouvoir, pour décrisper le climat politique en Côte d'Ivoire.