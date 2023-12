Côte d'Ivoire : contrôle judiciaire levé pour 2 figures de l'opposition

Les contrôles judiciaires de Maurice Kakou Guikahué et de Pascal Affi N'Guessan, deux opposants de premier plan en Côte d'Ivoire lors de la présidentielle de 2020, ont été levés, a-t-on appris lundi auprès des deux politiciens.

"A la suite d’une requête de mes conseils, la mesure d’astreinte au conseil judiciaire a été levée le jeudi 7 décembre 2023", a annoncé lundi M. Guikahué, numéro deux du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, principal parti d'opposition) lors d'une conférence de presse.

De son côté, Pascal Affi N'Guessan, ancien Premier ministre (2000-2003) sous Laurent Gbagbo et président du Front populaire ivoirien (FPI), a indiqué à l'AFP que son contrôle judiciaire avait également été levé.

Tous deux faisaient l'objet d'enquêtes pour "complot contre l'autorité de l'Etat", "mouvement insurrectionnel", "assassinat" et "actes de terrorisme" lors de la présidentielle de 2020.

Les deux hommes faisaient partie des opposants au troisième mandat controversé du président Alassane Ouattara et avaient annoncé la formation d'un pouvoir parallèle, le Conseil national de transition (CNT).

Les tensions lors de la présidentielle de 2020 avaient fait 85 morts. MM. Guikahué et Affi N'Guessan avaient passé respectivement un mois et demi et deux mois en détention provisoire avant d'être libérés sous contrôle judiciaire.

Depuis, leurs trajectoires politiques ont pris des chemins divergents. Pascal Affi N'Guessan s'est rapproché du parti au pouvoir, en faisant une alliance pour les élections locales de septembre 2023. Maurice Kacou Guikahué est lui resté un cadre du PDCI, principal parti d'opposition qui élira un nouveau président le 16 décembre prochain.