Des journalistes tués en temps de paix

En 2020, des journalistes ont une nouvelle fois été tués pour avoir simplement exercé leur métier. Cinquante, selon les chiffres de Reporters sans frontières contenus dans son rapport annuel, publié mardi. La moitié dans des pays pourtant en paix.

"Reporter sans frontières a publié un rapport ce matin, sur le nombre de journalistes tués dans le monde en 2020. Ils sont 50 donc c'est un chiffre qui est semblable à celui de l'année dernière, 53 morts, mais avec des nouvelles tendances qui se dessinent, notamment un chiffre très élevé des journalistes tués dans les pays en paix." Pauline Adès-Mevel, Rédactrice en chef et porte-parole de Reporters sans frontières

Au Nigeria, deux journalistes ont été tués lors des manifestations. Une tendance qui prend de l’ampleur au niveau mondial selon Reporters Sans frontières.

``'' Une des données nouvelles de ce rapport, c'est que sept journalistes ont été tués dans des manifestations, tout simplement en couvrant des rassemblements dans la rue, à l'extérieur, et ça c'est un chiffre qui est particulièrement inquiétant, une tendance que l'on voit partout dans le monde." Souligne Pauline Adès-Mevel.

En Ouganda, des journalistes ont dénoncé les abus dont ils sont victimes de la part des forces de sécurité pendant la campagne présidentielle en cours dans le pays. À l’échelle mondiale, Le Mexique est le pays le plus meurtrier pour la profession avec 8 tués.

Près de vingt journalistes d'investigation ont été tués cette année: dix enquêtant sur des cas de corruption locale et de détournement de fonds public, quatre sur la mafia et le crime organisé et trois travaillant sur des sujets liés à des questions environnementales.

En Iran, c'est l'Etat qui a condamné à mort puis exécuté par pendaison l'administrateur de la chaîne Telegram Amadnews, Rouhollah Zam.

"Une partie du public considère que les journalistes sont victimes des risques du métier, alors même qu'ils sont de plus en plus attaqués lorsqu'ils enquêtent ou effectuent des reportages sur des sujets sensibles. Ce qui est fragilisé, c'est le droit à l'information", déplore Christophe Deloire, secrétaire général de RSF.