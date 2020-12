Nigéria : une nouvelle série d'attaques fait au moins 10 morts

C'est une nouvelle série d'attaques qui endeuille le Nigéria.

Ce dimanche des combattants djihadistes ont mené des raids meurtriers sur trois villages de l'Etat de Borno, au nord-est du Nigeria faisant au moins 10 morts. Arrivés à bord de camions, les insurgés ont mis le feu aux bâtiments publics et aux maisons des villages de Shafa, d'Azare, et de Tashan Alade.

Selon les autorités le groupe Boko Haram serait derrière les attaques, qui épuisent les habitants de l'état de Borno.

"Nous prions le gouvernement de nous fournir plus de sécurité dans notre ville. S'ils ne le font pas, ces terroristes ne nous laisserons pas vivre" déplore Musa Garba Ali, un habitant victime de la série d'attaques.

Le nord-est du Nigéria fait face à une recrudescence d'attaques dans le dernier mois. Pendant le week-end de Noël, des dizaines de coupeurs de bois ont été enlevés près de Gamboru, 11 personnes ont été tuées près de Chibok et un pasteur a également été enlevé alors qu'il préparait les célébrations.

L'Etat de Borno, situé à la frontière du Tchad et du Niger, connaît régulièrement des attaques.

Depuis le début de l'insurrection dans le nord du Nigéria en 2009, les attaques des groupes Boko Haram et Etat Islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) ont fait plus de 36 000 morts, et au moins deux millions de déplacés.