Éthiopie : des élections législatives et régionales prévues en juin

L'Ethiopie organisera le 5 juin 2021 ses élections législatives et régionales.

Après avoir repoussé le scrutin prévu en 2020 pour cause de coronavirus, la commission électorale a finalement publié ce vendredi un calendrier sur son compte Facebook.

Ce report avait notamment contribué à accroître les tensions entre le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed et la région dissidente du Tigré (Nord).

Le calendrier précise notamment que les électeurs pourront s'inscrire sur les listes électorales du 1er au 30 mars 2021.

Les élections en Ethiopie, deuxième pays le plus peuplé du continent avec quelque 110 millions d'habitants représentent une étape cruciale dans la transition politique annoncée par le Premier ministre, prix Nobel de la paix 2019, Abiy Ahmed.

Arrivé au pouvoir en 2018, le premier ministre éthiopien avait notamment promis des élections "libres", "justes" et "démocratiques" en 2020,

Mais après le report du scrutin d’août, le Parlement fédéral a voté l'extension du mandat des députés - dont celui de M. Abiy -, qui devait expirer en octobre.

Cette décision a été rejetée par les leaders tigréens du Front de libération du Peuple du Tigré (TPLF), qui ont organisé en septembre leurs propres élections régionales, considérées comme "illégales" par Addis Abeba, qui a lancé le 4 novembre une opération militaire dans cette région qui défiait son autorité depuis des mois.

Aucun bilan précis du conflit au Tigré n'est disponible, mais les combats ont poussé plus de 50.000 personnes à trouver refuge au Soudan voisin et en ont déplacé plus de 63.000 à l'intérieur de la région, selon l'ONU.