Commerce : la Zleca entrera en vigueur à partir du 1er janvier

C'est une avancée décisive dans l'histoire des échanges commerciaux entre les pays du continent avec la mise en place à partir du 1er janvier 2021 d'une liste tarifaire commune.

Début décembre, les membres de l'Union Africaine ont adopté une mesure historique lors de la 13ème session de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement. En s'accordant pour encadrer désormais les échanges commerciaux d'une base tarifaire commune, ils ont fait un nouveau pas important dans la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zléca).

Jakkie Celliers (économiste) : "il reste encore du chemin à faire"

"Les avancées de la zone continentale de libre-échange ont été remarquables et très rapides, se félicite Jakkie Celliers, spécialiste de la question à l'Institut d'études de sécurité. "Néanmoins, il y a encore du chemin à faire. Non seulement les négociations tarifaires doivent être finalisées, mais les pays qui sont en désaccords et ont fermés leurs frontières avec leurs voisins doivent revenir sur leurs décisions. Il faudrait par exemple créer un observatoire du commerce africain à Addis-Abeba pour collecter des statistiques commerciales car les négociations sont extrêmement complexes et chaque ligne tarifaire doit être négociée et __convenue au cas par cas."

Objectif : doper à court terme le commerce intra-africain

34 pays ont déjà remis leurs instruments de ratification et 41 nations et organisations ont soumis leurs offres en matière de droits de douane, dont les deux principales unions régionales, la CAE (Communauté d’Afrique de l’Est) et la Cédéao (Communauté d’Afrique de l’Est et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest). L'objectif est d'augmenter à terme le commerce intra-africain, qui ne représente en 2020 que 17 % des exportations des pays membres.