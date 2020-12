Libye : fête de l'indépendance sous haute sécurité à Tripoli

La Libye célèbre jeudi le 69e anniversaire de son indépendance avec des parades militaires organisées dans le centre de la capitale Tripoli, où un important dispositif sécuritaire est déployé.

Des centaines de Libyens arborant le drapeau national rouge, vert et noir, se sont rassemblés sur la Place des Martyrs au coeur de la capitale, longtemps appelée "Place verte", où le dirigeant déchu Mouammar Kadhafi aimait prononcer ses discours.

Interdite à la circulation dès la veille, les autorités y ont déployé des voitures de police et installé des estrades où doivent se succéder discours et chants patriotiques avant l'habituel feu d'artifice à la nuit tombée.

Le chef du Gouvernement d'union nationale (GNA) Fayez al-Sarraj et des membres de son cabinet, qui portaient tous des masques en raison de la pandémie de coronavirus, ont assisté à la mi-journée à la parade des forces de police et de l'armée.

La fête de l'indépendance, proclamée par le roi Idriss le 24 décembre 1951, a fait son retour en 2012 au calendrier officiel après avoir été supprimée pendant 42 ans sous le régime de Kadhafi, renversé puis tué en octobre 2011 à la suite d'une révolte.

Depuis, le pays a sombré dans le chaos et est aujourd'hui déchiré entre deux camps rivaux: le GNA basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, et un pouvoir à l'Est incarné par le maréchal Khalifa Haftar.

Un cessez-le-feu signé en octobre sous l'égide de l'ONU, et globalement respecté depuis, a permis aux parties rivales de retourner à la table des négociations.