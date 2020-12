Niger : l'opposition croit en l'alternance

Les Nigériens sont appelés aux urnes ce dimanche 27 décembre pour élire leur futur Président de la République et les 171 députés de la nouvelle Assemblée Nationale.

Quelque 30 candidats, parmi lesquels plusieurs jeunes, briguent la magistrature suprême. Le président Mahamadou Issoufou, qui termine son second mandat, ne se représentera pas. Il soutient son dauphin Mohamed Bazoum, dont l’opposition continue de contester la nationalité d’origine. Pour ses partisans, les élections locales, municipales et régionales du 13 décembre qui ont consacré le leadership du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme constituent un baromètre incontestable.

Le chef de fil de l’opposition, Amadou Hama, dont la candidature a été invalidée par la Cour Constitutionnelle, a appelé ses partisans du Moden Lumana Africa a voter dès le premier tour, pour le candidat du Rassemblement des Républicains, le premier Président démocratiquement élu du Niger, Mahamane Ousmane.

En 2016, lors de l’élection présidentielle remportée par Mahamadou Issoufou, Mahamane Ousmane avait obtenu, 6,25% des suffrages, et Amadou Hama, 17,79% des voix.