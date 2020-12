Mohamed Bazoum, le "successeur" d'Issoufou

C'est le bras droit du président nigérien, Mohamed Bazoum, 60 ans rêve déjà de succéder à Mahamadou Issoufou.

Candidat à la présidentielle du dimanche 27 décembre, Mohamed Bazoum, est connu au Niger, pour sa grande fidélité au chef de l'Etat et au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme créé en 1990. Membre fondateur du PNDS, il occupe le poste du Président du Comité exécutif de ce parti depuis l’accession en 2011 de Mahamadou Issoufou à la magistrature suprême du Niger. Ce professeur de philosophie, collectionne les casquettes de ministre.

Ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de l’Intégration africaine et des Nigériens à l’extérieur et plus récemment ministre d'État nigérien, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses.

Mohamed Bazoum, fait partie du groupe des 14 députés qui ont déposé la motion de censure qui a entraîné la chute du gouvernement de l'opposant Hama Amadou.

En juin 2020, Bazoum démissionne du gouvernement pour se consacrer à la campagne électorale, une campagne dirigée par Sani Mahamadou Issoufou, le fils du président Issoufou.