Mozambique : face à l'urgence humanitaire, l'ONU appelle à l'aide

Les attaques terroristes à Cabo Delgado, au nord du Mozambique, s'intensifient. Les derniers chiffres font état d'au moins un demi-million de personnes déplacées.

Pour tenter de répondre à la situation, les Nations unies lancent un nouveau plan humanitaire visant à réunir environ 208 millions d'euros.

"Le plus grand défi est que ces derniers mois, la situation d'insécurité a beaucoup augmenté et provoque une augmentation extrême des déplacements. Nous sommes passés de 90 000 personnes déplacées au début de 2020 à plus d'un demi-million aujourd'hui.’’, explique Myrta Kaulard, du système des Nations Unies au Mozambique

Selon les Nations unies, la saison des pluies dans le pays aggrave la situation des réfugiés dans la province de Pemba.

"La relocalisation des populations qui se trouvent dans ces quartiers à haut risque vers d'autres lieux plus sûrs nécessite également des ressources, et le fait qu'elles ne disposent pas de ces ressources en ce moment est très grave et très inquiétant car ces conditions avec les pluies vont encore aggraver le manque d'eau propre, les garçons n'ont pas d'eau propre à boire, les enfants n'ont pas d'eau propre pour se laver", ajoute Myrta Kaulard.

Elle estime que ''l'aide humanitaire est le meilleur moyen de répondre aux pressions de l'insécurité, c'est la meilleure façon de soutenir ces populations très jeunes, qui sont plus frustrées et plus sensibles aux manipulations des groupes terroristes".

L'envoyé spécial des Nations unies Mirko Manzoni, a dénoncé l'inertie de la communauté internationale face à l'urgence humanitaire et à l'ampleur prise par le terrorisme à Cabo Delgado.