Le Kényan Michael Olunga survole le football japonais

Michael Olunga a été sacré meilleur footballeur au pays du soleil-levant. Le Kényan a été élu mardi lors de la remise des prix annuels de la japan soccer League.

"Cette saison a été assez longue. C'était assez différent pour les autres cars, nous avions le coronavirus et nous devions jouer par phases. Mais au bout du compte, avoir une performance constante tout au long de la saison, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et je remercie vraiment tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de la saison’’, se félicite l’attaquant Kényan.

La saison n’a pas été facile. La pandémie de coronavirus rendant difficile le calendrier . Mais Michael Olunga a fait une saison exceptionnelle, puisque le footballeur a aussi remporté le soulier d'or avec 28 buts marqués en 34 rencontres avec son club, Kashiwa Reysol. Avec une dose d’amertume cependant, son ambition était d’inscrire 30 buts. L’insatiable attaquant rêve plus grand.

"Le rêve de tout joueur, y compris le mien, est de participer à la Coupe du monde de la FIFA car c'est le plus haut tournoi de l'histoire du football. Et je crois que mon succès ici au Japon va motiver beaucoup de jeunes joueurs locaux qui jouent au Kenya à essayer d'en faire plus et à essayer de m'imiter, car non seulement je représente ma famille et moi-même, mais je représente aussi la génération de footballeurs kényans qui s'efforcent de se faire un nom dans d'autres ligues. ", explique l’international Kényan.

A 26 ans, Michael Olunga devient le troisième africain à avoir remporté le titre de meilleur buteur du championnat japonais après le camerounais Patrick Mboma en 1997 et le Nigérian Peter Utaka en 2016.