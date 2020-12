Le Mali adopte de nouvelles mesures sanitaires

Au Mali, tous les établissements publics et privés resteront fermés jusqu'au 10 janvier.

Les bars et restaurants le seront également durant 14 jours à compter de ce samedi, selon les nouvelles mesures sanitaires éditées par le gouvernement, qui, a enregistré un pic de plus de 150 cas de Covid 19 par jour début décembre. Le porte-parole du gouvernement Hamadoun Toureh à l'issue d'un Conseil des ministres extraordinaire a dévoilé ses nouvelles mesures sanitaires.

''L'état d'urgence est adopté ce vendredi 18 décembre 2020 et pour une durée de 10 jours. Un décret portant sur l'état d’alerte sanitaire couvrant une période de six mois à compter du 18 décembre.''

Le porte-parole du gouvernement a annoncé la fermeture des rues marchandes, à savoir les foires, mais les marchés, très prisés des Maliens qui s'y approvisionnent en très large majorité au jour le jour, resteront eux ouverts. La Suspension des festivals et spectacles culturels pour deux semaines. Les rassemblements seront limités à cinquante personnes jusqu'au 10 janvier, lors des cérémonies de mariages baptêmes et les funérailles. Des comités de veille et de suivi des gestes barrières seront mis sur place.

Depuis le début de la pandémie, 6049 cas ont été officiellement enregistrés, dont 211 mortels, pour une population d'environ 20 millions d'habitants.