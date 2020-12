Mali : retour de l'état d'urgence, les médias dénonce un texte liberticide

Au Mali, le retour de l'état d'urgence inquiète les médias. Levé lors de la démission du gouvernement en août dernier, son rétablissement a été ordonné dans un communiqué par le Conseil National de Transition. Un texte qui affirme les autorités pourront prendre toutes mesures pour assure le contrôle de la presse. Inacceptable pour les journalistes.

"Mais nous pensons que au nom de la lutte de la maladie à coronavirus, nous allons jamais accepté de qui que soit la remise en cause des libertés essentielles notamment la liberté de la presse." explique le président de l'URTEL, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali.

"Entre ceux qui font le combat politique et ceux qui sont de simples citoyens il y’a des valeurs qu’au Mali personne n’acceptera leur violation ou leur remise en cause. Ces acquis sont des acquits certains, ces acquits sont à défendre et ces acquis ne seront pas défendu par ceux qui se sont battus pour l’avoir mais nous qui en sommes bénéficiaires. Acquis de liberté, acquis de démocratie", poursuit le président de l'URTEL.

Proclamé en même temps que "l'état d'alerte sanitaire" face à une flambée des cas de contaminations à la Covid-19, le gouvernement affirme pourtant que le texte ne remettra "nullement en cause quelque liberté que ce soit", et qu'il servira à lutter contre la désinformation sur le virus.