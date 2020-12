Naomi Campbell, marraine de la mode africaine

La Fashion week de Lagos s'achève ce samedi et comme chaque année depuis 1993, les podiums de la capitale nigériane peuvent compter sur la présence de la supermodèle Naomi Campbell.

La star anglo-jamaicaine a toujours eu une tendresse particulière pour la mode africaine et surtout mené de longue date un combat pour une grande représentativité des minorités dans la mode.

''Il y a tellement de talents en Afrique, qu'ils viennent de Lagos, du Kenya, de l'Éthiopie, du Rwanda, ou d'Afrique du Sud. Pourtant, ils n'ont pas la même visibilité que les créateurs des grandes capitales de la mode internationale.

Alors venir ici, cela permet de leur donner un coup de projecteur, pour que les gens puissent les voir et les entendre.

C'est pour cela que je suis ici. Je suis très douée pour connecter les gens entre eux. Si je peux les aider à se retrouver sur le devant de la scène, alors je le ferai parce qu'ils le méritent.

_Je trouve vraiment triste que les créateurs africains soient si peu exposés. Vous devez en avoir un tous les cinq ans qui peut espérer décrocher un créneau sur les Fashion Week de Paris ou de Londres. _

J'ai vu tant de grands talents sortir d'Afrique ces trente dernières années, des talents capables de tout faire a la main, sans machines. Ce que je ne veux pas, c'est que les gens utilisent ces stylistes comme une tendance pour surfer sur la vague Black Lives Matter. Je ne veux pas de ça. Non, ils doivent vraiment investir dans des infrastructures en Afrique, c'est ce qu'ils devraient faire".

Naomi Campbell lançait cette année son programme The New Stars, un concours permettant à un créateur africain de bénéficier d'une bourse de 500 000 dollars ainsi que des conseils avisés de la star. Kenneth Ize est le premier lauréat devant Ré Lagos et Mmuso Maxwell.