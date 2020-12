Paul Rusesabagina accuse le régime rwandais d’enlèvement

Les avocats de Paul Rusesabagina accusent le régime rwandais d’enlèvement. Les proches du héros du film Hôtel Rwanda comptent déposer plainte devant un juge d’instruction en Belgique en début de semaine prochaine. Une autre plainte devrait également être déposée devant un tribunal fédéral du Texas, aux États-Unis, contre la compagnie d’aviation grecque GainJet.

Féroce opposant du président rwandais Paul Kagamé, Paul Rusesabagina vivait en exil entre les États Unis et la Belgique depuis 1996.

Arrêté en août dernier par la police rwandaise à Dubaï dans des circonstances troubles, il est actuellement incarcéré en attendant son procès pour "terrorisme, meurtre et financement de rébellion".

S'il avait bien reconnu ses liens avec un groupe rebelle, le directeur d'Hotel Rwanda avait rejeté les accusations de violences.

Dans un vol en provenances des États-Unis, Paul Rusesabagina était arrivé le 26 août à Dubaï, d'où il avait embarqué six heures plus tard dans un jet privé, avait-il expliqué en septembre dans un entretien au New York Times.

Il pensait alors se rendre au Burundi à l'invitation du pasteur Constantin Niyomwungere, pour s'exprimer dans ses églises.

Ses soutiens estiment qu'il a en réalité été "enlevé" à Dubaï pour atterrir le 28 août à l'aube à Kigali, à l'issue d'une opération orchestrée avec l'aide de la firme GainJet. Le New York Times l'a décrite comme "une compagnie charter fréquemment utilisée par M. Kagamé".

Pour Me Vincent Lurquin, son avocat, la plainte en Belgique se justifie par la nationalité. "La victime est Belge et l'auteur probablement l'est aussi".

Il a aussi appelé le gouvernement belge à exiger la libération de son client."L'incarcération est illégale, aucun procès ne peut se tenir sur la base d'un enlèvement".

Paul Rusesabagina a été rendu célèbre par un film hollywoodien décrivant son rôle dans le sauvetage de plus de 1 200 personnes pendant le génocide de 1994.