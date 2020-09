Le héros d'Hotel Rwanda reconnait ses liens avec le FLN, un groupe rebelle

Paul Rusesabagina reconnait ses liens avec le Front de Libération Nationale (FLN), le bras armé du Mouvement Rwandais pour le Changement Démocratique (MRCD).

Lors de son audience en appel ce vendredi, le héros du film Hotel Rwanda a déclaré avoir aidé le FLN, sans pour autant soutenir la violence.

Paul Rusesabagina a été rendu célèbre par un film hollywoodien de 2004 racontant comment, en tant que directeur de l’hôtel des Mille Collines, il a sauvé des milliers vies pendant le génocide qui a fait plus de 800 000 morts.

Paul Rusesabagina a été rendu célèbre par un film hollywoodien de 2004 racontant comment, en tant que directeur de l'hôtel des Mille Collines, il a sauvé des milliers vies pendant le génocide qui a fait plus de 800 000 morts.

Des détracteurs l'ont accusé d'avoir embelli ses exploits, et des survivants d'avoir profité de leur misère.

Opposant notoire du président Paul Kagamé, il est accusé de financement de terrorisme, complicité de meurtre et création de groupe rebelle, entre autres délits. Depuis son arrestation le mois dernier, dans des circonstances à la fois rocambolesques et troubles, et après des années d'exil en Belgique et aux États-Unis, son image est devenue plus complexe.

Le tribunal se prononcera le 2 octobre sur sa nouvelle demande de remise en liberté sous caution.