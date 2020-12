Le géant sud-africain Eskom récupère 85 millions d'euros

C'est le paiement le plus important depuis le début des enquêtes menées par l’Unité spéciale d’investigation sud-africaine.

Après de "longues enquêtes et négociations", la compagnie nationale d’électricité Eskom a conclu un accord avec le groupe helvético-suédois ABB, pour que 85 millions d’euros soient versé au géant sud-africain.

Le groupe d’ingénierie AAB avait été désigné pour travailler sur la centrale à charbon de Kusile, un méga-projet lancé il y a plus de dix ans toujours incomplète à ce jour et qui a coûté bien plus que les estimations.

Sous la présidence de Jacob Zuma, Eskom était devenu l’un des symboles de la corruption dans le pays. Les détournements en lien avec la famille Gupta ont mis la compagnie à genoux.

Désormais, les autorités sud-africaines entendent bien récupérer l’argent volé. Ce versement ne serait que le début. Le total des sommes qui atteindraient les 30 milliards de dollars.