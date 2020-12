Afrique du Sud : de nouvelles restrictions sanitaires imposées contre la Covid-19

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé de nouvelles restrictions pour endiguer une résurgence de la Covid-19 dans le sud du pays.

L’apparition de ces nouveaux foyers dans les provinces du Cap-Oriental et du Cap-Occidental font craindre une seconde vague au gouvernement :

"Afin de garantir le maintien des mesures de prévention actuelles, l'état de catastrophe nationale sera prolongé jusqu'au 15 janvier 2021, conformément à la loi sur la gestion des catastrophes. Toutes les restrictions de niveau 1 existantes restent en vigueur et en place dans tout le pays" déclare le président sud africain, Cyril Ramaphosa.

Un couvre-feu plus strict sera imposé à 22 heures, alors que dans le reste du pays, l'heure limite est fixée à minuit.

La vente et la consommation d'alcool seront à nouveau limitées afin de réduire les admissions pour traumatisme dans les hôpitaux très fréquentés.

Les réunions sociales seront plafonnées.

Seuls les habitants de la municipalité de Nelson Mandela Bay (NMB), où se trouve la plus grande ville de la province, Port Elizabeth seront donc soumis à ces nouvelles restrictions et ce pour éviter que le virus ne se propage davantage.

Et surtout pendant les prochaines vacances d'été, lorsque les citoyens sillonneront les provinces pour passer Noël et le Nouvel An en famille et entre amis.

L'Afrique du Sud a enregistré plus de 4 400 nouvelles infections mercredi, soit la plus forte augmentation sur 24 heures depuis la mi-août.