Le cyclone Gati frappe le nord de la Somalie

Gati, n'a laissé que des rues inondées derrière lui.

Au Nord de la Somalie, la côte du Somaliland a été frappé par la force du Cyclone Gati. C'est la tempête tropicale la plus puissante à s'être abattu sur la Somalie depuis le début de l’ère satellitaire.

"Ces pluies sont une calamité. Plusieurs villages ont été gravement touchés par les inondations, mais la ville la plus touché est notre ville côtière de Bosaso" s'exprimait le Gouverneur de la ville de Bosaso.

Avec des vents de plus de 150 kilomètres-heure et des pluies torrentielles dépassant les précipitations annuelles dans certaines zones, le cyclone a a détruit de nombreux commerces. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture a alerté que de nombreux bétails ont été tués par la tempête et que le matériel de pêche a été endommagé.

A ce jour, 18 personnes ont péri dans la tempête.