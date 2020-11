Exercice militaire conjoint Egypte-Soudan : un pas en avant historique

Une arrivée de soldats égyptiens au Soudan, et un pas en avant historique.

Pour la première fois l'aviation et les forces spéciales égyptiennes ont posé le pied au Soudan voisin afin de prendre part à un exercice militaire conjoint, baptisé «Nile’s Eagles-1», au côté l'armée soudanaise

"Cela ne fait aucun doute que la nature intense et rapide des menaces formulées contre les forces de sécurité soudanaises et égyptiennes n'imposent aux forces des deux pays d'augmenter leur niveau et de non seulement coopérer, mais également d'avoir une coordination stratégique", a déclaré Mohamed Farid, le chef d'Etat-Major de l'armée égyptienne.

Depuis la chute d'Omar el-Béchir en 2019, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a multiplié ses efforts pour rétablir une relation diplomatique avec le Soudan, notamment en soutenant la demande de retrait du pays de la liste des Etats parrainant le terrorisme dressée par les Etats-Unis.

Le volet diplomatique franchit, les autorités égyptiennes et soudanaises envisagent désormais une coopération militaire entre les deux pays, afin de renforcer la protection aux frontières et de lutter contre le terrorisme.