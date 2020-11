Burkina Faso : Eddie Komboïgo, la relève de Blaise Compaoré ?

Jeudi les partisans d’Eddie Komboïgo candidat à la présidentielle Burkinabè, se sont réunis pour manifester leur soutien au riche comptable.

Représentant du parti du Congrès pour la démocratie et le progrès de l’ancien président Blaise Compaoré, Eddie Komboïgo poursuit sa campagne, après avoir parcouru plusieurs provinces à la conquête de l’électorat.

Confiant pour la victoire, Eddie Komboïgo a laissé entendre que son parti ne revient pas aux affaires pour se venger de l’exil de l’ancien président du parti.

Même si l’ancien président en exil Blaise Compaoré et sa construction d’un Burkina Faso libre et prospère est toujours dans les esprits, les militants du CDP sont enthousiastes et optimisent quant à la victoire de leur candidat.

La crise de sécurité au Burkina Faso a dominé la campagne à l'approche du vote du 22 novembre 2020.

Face au président sortant Roch Kaboré dont la politique sécuritaire déçoit, Eddie Komboïgo pourrait avoir ses chances.