Abiy Ahmed annonce la réussite de l'opération au Tigré

Le premier ministre s'est félicité de la réussite de l'opération menée par son armée dans le Tigré face aux forces du Front de Libération du Peuple du Tigré.

_"C'est une victoire pour les civils innocents de Mai-Kadra qui ont été brutalement massacrés par les forces du TPLF cette semaine. C'est une victoire pour le peuple pacifique et travailleur du Tigré, qui a été isolé de ses compatriotes éthiopiens par la propagande de haine et de peur incessante du TPLF _" a expliqué Abiy Ahmed.

Pour la première fois depuis le début du conflit le 4 novembre dernier, des centaines de civils auraient péris dans la ville de Mai-Kadra, dans la zone ouest du Tigré. Selon des témoignages recueillispar Amnesty International, le massacre aurait été perpétré par les forces du TPLF.

Un nouveau gouverneur nommé dans la région du Tigré

Abiy Ahmed a souhaité malgré tout rassurer la population locale et a promis un retour rapide à la vie normale. Il faut dire que déjà plus de 11 000Éthiopiens auraient fui les combats et traversé la frontière voisine du Soudan. Le premier ministre a annoncé la nomination d'un nouveau gouverneur dans cette région dissidente.