Le président Kaboré lorgne sur un second mandat

Le président sortant continue de défendre son bilan lors de la campagne de l'élection présidentielle prévue le 22 novembre prochain

Roch Marc Christian Kabore, qui vise un nouveau mandat, a profité de l'un de ses derniers meetings dans le nord du pays pour rappeler les méfaits du terrorisme sur le bilan de ses 5 premières années passées au pouvoir.

"Le terrorisme a causé beaucoup de dégâts dans notre pays, dégâts humains, dégâts matériels, dégâts au plan administratif, les écoles fermées, les CSPS (Centres de prévention et promotion sociale, ndlr) fermés", a t-il indiqué devant ses supporteurs. "Malgré tout, le peuple burkinabé a décidé de rester debout parce que nous ne courberons pas l’échine devant les terroristes."

La sécurité des candidats et des électeurs au centre du scrutin

Treize personnalités sont en lice pour cette élection présidentielle où la sécurité des candidats et des électeurs est au centre des préoccupations des autorités. Le Burkina Faso a été secoué ces cinq dernières années par une vague d'attaques djihadistes qui a fait plus de 1200 morts et plus d'un million de personnes déplacées.