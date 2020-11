Les Aigles du Mali planent sur l'Europe

Moussa Marega et Alassane Plea font partie des grands animateurs de la troisième journée de la Ligue des Champions européenne.

Fils de Malien, Alassane Plea a choisi de porter les couleurs de l'équipe de France en 2018, une seule et unique sélection contre l'Uruguay. Sa performance hier soir peut donner des regrets à Mohamed Magassouba.

Le joueur de Mönchengladbach est directement impliqué sur cinq des six buts de son équipe sur la pelouse du Chakhtior Donetsk.

Buteur à trois reprises, il complète son coup du chapeau en menant l'offensive sur le but du break et en délivrant une passe décisive à Lars Stindl en seconde période. Le sixième but est lui l'oeuvre de l'international algérien Ramy Bensebaini.

Dans ce même groupe B, Karim Benzema mène une nouvelle fois le Real Madrid sur la voie du succès face à l'Inter de Milan (3-2). Son 67e but en C1, cinquième réalisateur de l'histoire derrière Cristiano Ronaldo (130), Lionel Messi (117), Raúl (71) et Robert Lewandowski (70).

Marega plane, Camara perd ses ailes

Moussa Marega est, comme Alassane Plea, né en France, mais lui a depuis longtemps choisi de porter les couleurs vert-jaune-rouge des Aigles du Mali. Le champion du Portugal a lancé la démonstration du FC Porto face à Marseille dans le groupe C (3-0).

La poule reste dominée par le Manchester City de Riyad Mahrez, facile tombeur de l'Olympiakos de Mady Camara et Pape Abdou Cissé (mystifié sur le but de Gabriel Jesus) (3-0).

Un autre Aigle est lui tombé du nid hier soir en même temps que le RB Salzbourg, balayé en Autriche par le Bayern de Munich voisin (2-6).

Mohamed Camara, l'ancien milieu de l'AS Réal de Bamako, a flanché en fin de match et se retrouve fautif sur deux des six buts des champions d'Europe. Son coéquipier et compatriote Sekou Koita s'était lui distingué dès la 4e minute de jeu en étant largement impliqué sur l'ouverture du score autrichienne.

Les stars africaines aussi au rendez-vous

Sadio Mané et Mohamed Salah ont largement participé au festival de Liverpool sur la pelouse de l'Atalanta Bergame (0-5). Les deux Reds qui se partagent le titre de meilleur joueur africain depuis trois ans ont chacun inscrit un but et délivré une passe décisive.

Malgré sa légion offensive africaine (du Nigérian Frank Onyeka au Guinéen Sory Kaba en passant par les Sud-soudanais Pione Sisto et Awer Mabil), Midtjylland n'a rien pu face à l'Ajax du Burkinabè Lassina Traoré, entré en fin de rencontre (1-2)