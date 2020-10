Hommage aux victimes de la SARS

Des milliers de Nigérians se sont rassemblés à Lagos dimanche pour une veillée à la mémoire de ceux tués par la SARS.

Les manifestants ont brandi les lampes de leurs téléphones portables et chanté pour protester contre cette unité de police accusée de violences.

Au moins, 10 personnes sont mortes depuis le début de cette contestation après la diffusion d’une vidéo montrant un homme se faisant battre par un présumé agent de la SARS.

"Je pense qu'il est nécessaire de reconnaître la contribution de toutes les personnes qui sont décédées, et de les commémorer. En particulier celles qui protestaient, bien que beaucoup sont mortes aux mains de la police alors qu’elles vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Avoir ce moment pour leur rendre hommage et dire que ce n'est pas bien. Que nos pensées vont vers leurs familles et que leurs morts ne sont pas vaines. Je pense qu'il est vraiment important d'avoir ce moment", déclare Felicia Otolorin, une manifestante.

La mobilisation contre les brutalités policières ne faiblit pas malgré l’annonce de démantèlement de la SARS par le gouvernement

L'unité avait été créée en 1984 pour faire à l'augmentation du nombre de vols dans le pays.