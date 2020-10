D'anciens généraux de Dos Santos à la barre

En Angola, les anciens généraux au centre d’un scandale de corruption ont comparu dans un tribunal de Luanda ce mardi.

Helder Vieria Dias, dit Kopelipa, et Leopoldino Do Nascimento, dit Dino, ont toutefois échappé à la vigilance des caméras, leur avocat Sergio Raimundo ayant pu leur faire sortir par une porte dérobée.

Celui-ci n'a pas souhaité s'exprimer à la sortie de l'audience, craignant une sanction de l'ordre des avocats.

Kopelipa et Dino sont accusés de détournement de fonds, de blanchiment d'argent et de fraude sur un crédit de 2,5 milliards de dollars alloué par la Banque Industrielle et Commerciale de Chine.

Ils étaient respectivement chef de la Maison militaire et en charge de la communication des forces armées angolaises sous l'ancien président Eduardo Dos Santos.

Au centre de cette affaire, les deux plus hauts bâtiments du quartier d'Ingombota, le CIF Luanda One et le CIF Luanda Two, ont été saisis par l’État en février.

Ce procès s'inscrit dans la lutte anti-corruption menée par le Président Joao Lourenco depuis son arrivée au pouvoir en 2017.