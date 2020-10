Ouattara à la rescousse du cacao

C'est une très bonne nouvelle pour les producteurs de Cacao ivoirien. A occasion de la journée nationale du cacao et du chocolat, le président ivoirien Alassane Ouattara à annoncé que le prix du cacao payé aux planteurs augmenterait de 21% pour la récolte 2020-2021. Une mesure prise en accord avec le voisin Ghanéen.

"Le Ghana a fixé le prix aux producteurs à environ 1.000 francs le kilogramme. Cette augmentation traduit notre engagement et notre détermination dans les deux pays à améliorer les revenus et le niveau de vie de nos parents producteurs. Cet engagement et cette détermination vont se poursuivre et s'intensifier" a déclaré le président Alassane Ouattara.

Cette élévation du prix minimum, les producteurs de cacao l'attendaient après 9 mois de pandémie très difficile pour la filière. Avec la Covid-19, la demande de cacao et de chocolat a chuté dans le monde.

A deux semaines des élections présidentielles qui attirent tout les regards, les producteurs espèrent que le pays évitera une période d'instabilité post-électorale. Malgré l'aide du gouvernement, le déroulé de l'élection présidentielle pourrait, en cas d'accrochages dans les régions productrices, sévèrement nuire à la production dans le pays.