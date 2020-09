Classement Time Magazine : cinq Africains parmi les 100 personnalités les plus influentes de l’année

Le classement des 100 personnalités les plus influentes de l’année, selon le magazine américain Time été dévoilé. Cinq Africains figurent sur la liste des nominés. Parmi eux, l’entrepreneur milliardaire et philanthrope nigérian, Tony Elumelu. Celui qui est aussi le président du groupe panafricain de services financiers, United Bank for Africa (UBA) a été sacré dans la catégorie « Titans ».

Jean-Jacques Muyembe Tamfum a, lui, été nominé dans le groupe des « Leaders ». Ce virologue congolais de 78 ans est notamment connu pour être l’un des co-découvreurs du virus Ebola en 1976. Il est actuellement le directeur général de l’Institut national de recherche biomédicale de la République démocratique du Congo. Ses compétences sont reconnues dans le monde entier. Son inscription au classement du Time a d’ailleurs été saluée par le Prix Nobel de la Paix Denis Mukwege.

Enfin, Abubacarr Tambadou a été mis à l'honneur lui aussi dans la catégorie « pionniers ». L’avocat et homme politique gambien s’est fait connaître notamment en menant des enquêtes sur les violations des droits de l'homme commises dans son pays par l'ancien dictateur Yahya Jammeh et par sa défense des droits des Rohingyas de Birmanie.