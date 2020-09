Le Mali célèbre ses 60 ans d'indépendance dans la tourmente

Le Mali célèbre le 60ème anniversaire de son indépendance cette année dans un climat à la fois d’incertitude et d’espoir.

Sur ces images datant du 22 septembre de l’année dernière, l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita encore au pouvoir rendait hommage aux forces armées maliennes engagées dans la lutte contre le terrorisme en affirmant qu’elles savaient la confiance qu’il plaçait en elles.

Une confiance que l’armée et le peuple lui-même auraient voulu voir s’incarner dans les moyens déployés et l’aide dédié à la crise économique et pour la lutte contre le terrorisme.

En l’espace de quelques mois, l’ancien président s’est vu désavoué par l’opinion publique malienne mais aussi par la communauté des états d’Afrique de l’ouest et l’union africaine.

IBK a été renversé par un coup d’état le 18 août dernier par une junte militaire qui a assuré l'intérim.

Après des semaines de pourparlers avec la Communauté de Etats de l'Afrique de l'Ouest et l'opposition malienne, la junte a établit une charte de transition. Un gouvernement, un premier ministre, un vice président et un président composeront l'exécutif malien.

La veille de la fête de l'indépendance du pays, le colonel à la retraite Bah N’Daw a été nommé président de la transition et le colonel Assimi Goïta, chef de la junte a été désigné comme son vice-président.

Ils prêteront serment le vendredi 25 septembre.