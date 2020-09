Des milliers de chrétiens reprennent le chemin des églises en Angola

Plusieurs milliers de chrétiens angolais ont assisté dimanche à la messe à Luanda, pour la première fois en six mois, après l'assouplissement des mesures de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

Au moins 3 000 personnes, masquées et toutes de blanc vêtues, se sont rassemblées dans l'Eglise de Jésus Christ dans le Monde (Eglise Tocoïste).

Les fidèles avaient respecté une distanciation physique d'un mètre les uns par rapport aux autres, au cours de cette messe célébrée en plein air et qui n'a duré que 90 minutes - au lieu des cinq heures en temps normal.

Les rassemblements religieux n'étaient plus autorisés en Angola depuis le mois de mars, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Quelques 3 900 personnes ont été officiellement contaminées en Angola, dont 147 sont mortes.

Les autorités ont assoupli les mesures en place début septembre, autorisant notamment les célébrations religieuses, sous réserve du port du masque de protection.

"Après six mois, ça y est ! Enfin ! Cela fait longtemps qu'on attendait cela, surtout nous les chrétiens... On a l'impression que cela a duré cinq ou six ans", a plaisanté Clara Cale, 57 ans, après la messe. "Nous sommes venus témoigner de notre immense joie".