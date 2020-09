Covid-19 : tous les pays africains sont touchés, l'Afrique du Sud est en tête des pays impactés

L’épidémie de Covid-19 touche désormais l’ensemble des pays du continent africain.

L'Afrique du Sud est particulièrement impactée. Le pays a lancé une campagne nationale de tests de dépistage a été, mardi. Les mesures sanitaires ont également été renforcées.

L'Egypte, le Maroc, l'Ethiopie et le Nigeria font aussi partie des pays les plus touchés. Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) rapportent ce vendredi, 1 379 909 cas confirmés de Covid-19 sur le continent ; 1 131 837 guérisons et 33 403 décès.

Plusieurs pays ont déjà ou envisage de rouvrir les frontières malgré tout, au risque d’entraîner un brassage des populations qui pourrait favoriser la propagation du virus.

Ce constat inquiète les experts. Il n'y a pour l'heure pas de recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en Afrique. Reste que les systèmes de santé des pays africains sont fragiles et pourraient avoir de très grandes difficultés à gérer un éventuel sursaut significatif des infections.