Une prolongation de contrat en or pour Aubameyang

Pierre-Aymerick Aubameyang entre encore un peu plus dans la légende du football mondial. L'attaquant gabonais de 31 ans a prolongé mardi son contrat avec Arsenal FC jusqu'en 2023.

La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux du club londonien lors d'un live où le capitaine s'est dit " très heureux de rester ici, c'est ma maison. J'ai signé cette prolongation parce que je veux devenir une légende d'Arsenal ».

Pour conserver sa star, le club anglais a mis les moyens. Le buteur des Gunners a obtenu une prolongation XXL : l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne et du Borussia Dortmund devrait percevoir désormais plus de 18 millions d'euros par an. Ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire d'Arsenal FC.