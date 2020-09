Idris Elba, le cow boy de Philadelphie

Idris Elba incarne un Cow- boy Urbain dans Concrete Cow- Boy, un western moderne inspiré du livre de Greg Neri, Ghetto Cowboy, réalisé par Ricky Staub. La jeune star de Stranger Things, Caleb McLaughlin découvre que son père vit dans une communauté de cow-boys, qui prospère à Philadelphie malgré la pauvreté, la violence et le racisme qui règnent dans la ville.

La figure du père est très importante aux yeux d'Idris Elba :

"Nous avons eu beaucoup discuté de l'importance centrale de la relation père-fils dans l'le film. Pour avoir déjà incarné quelques rôles de pères et étant moi même un parent, j'ai remarqué que les pères noirs sont souvent mal représentés dans les films. Beaucoup de pères, Et, vous savez, c'est une des choses qui m'a touché. Je disais tout à l'heure que je suis fils unique.Même si mon père n'était pas un homme très affectif, il m'a élevé du mieux qu'il a pu. Il l'a vraiment fait. Il a fait en sorte que j’intègre les meilleurs enseignements qu'il ait jamais reçus."

Caleb McLaughlin joue un adolescent violent que sa mère envoie passer l’été chez son père qu'il n'a jamais connu. En arrivant, il ne croyait pas tomber sur un cow-boy peu commode, il raconte :

"Idris a parlé avec moi juste avant que nous ne tournions l'une des scènes les plus puissantes du film. Nous nous sommes assis sous les tentes à l'extérieur et nous avons parlé de notre relation et de la façon dont nous pourrions l'aborder. C'est aussi avec mon père que j'ai parlé de cette relation, parce que mon père n'avait pas son père dans sa vie. Nous avons juste parlé de la relation d'amour et de haine, du fait que je veuille l'aimer, mais que je ne peux pas parce qu'il n'a pas été là pour moi. Et je pense qu'il fallait juste communiquer là dessus."

Concrete cow-boys, dévoile un monde insolite et poétique, tissé de rituels et d’amour des chevaux. un message d'espoir en plein mouvement contre le racisme aux Etats-Unis .