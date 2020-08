Burundi ; Retour de réfugiés après cinq ans d'exil au Rwanda

Près de 500 réfugiés burundais vivant au Rwanda ont été rapatriés dans leur pays d'origine ce jeudi.

C’est le premier groupe à rentrer après cinq ans d'exil pour fuir les violences qui avaient suivi la décision de l’ancien président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat en 2015, que des critiques avaient qualifié d’inconstitutionnel.

Des allégations de répression très répandues avaient laissé le pays d'Afrique de l'Est sur la défensive, chassant le bureau des droits de l'homme des Nations unies et quittant la Cour pénale internationale. Des centaines de personnes auraient été tuées lors de ces événements.

Moment historique

L’actuel président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a salué ce retour. "C'est un moment historique et nous sommes heureux que nos citoyens retournent enfin, après toutes ces années, dans un Burundi pacifique avec un nouvel et brillant avenir. Nous ferons de notre mieux pour que vous reveniez chez vous et que vous vous épanouissiez".

Le Rwanda accueille actuellement près de 72 000 réfugiés du Burundi. Ce retour intervient quelques semaines après une pétition de réfugiés demandant au nouveau président de faciliter un processus de retour.

Il avait pris ses fonctions en juin après avoir remporté les élections. Sa prestation de serment ayant été avancée de plusieurs semaines après la mort de Nkurunziza, victime de ce que le gouvernement a appelé une crise cardiaque.