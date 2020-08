Durban: Incendie à la mosquée Juma

A Durban, la mosquée Juma, l'une des plus importantes d’Afrique du Sud, a été ravagée par un incendie lundi. Les pompiers ont réussi à contrôler l'incendie en deux heures, mais les flammes s’étaient déjà attaquées à trois autres bâtiments voisins dans le quartier d'affaires du centre de la ville. Pour l’heure les autorités ont écarté la piste criminelle, le sinistre serait du a un court circuit.

Dilshad Hassan, commerçant, a assisté au drame, comme d'autres habitants du quartier, impuissants : "Le feu a pris si vite qu'il était incontrôlable. Les gens ont aidé à éteindre le feu avant que les pompiers n'arrivent, puis les pompiers sont arrivés et ils ont manqué d'eau eux aussi, et il leur a fallu plus de temps que d'habitude pour l'éteindre".

Peter Kebed, propriétaire d'un magasin situé à côté de la mosquée, a dû fuir son commerce, en proie aux flammes : "Le feu était si dangereux. Nous avons immédiatement pris ce que l'on a pu à l'intérieur, nous avons coupé l'électricité et nous nous sommes mis à courir. Malheureusement, maintenant, comme vous pouvez le voir, nous sommes occupés à nettoyer, la boutique est innondée".

Edifiée il y a 139 ans, la mosquée Juma, est l'un des monuments remarquables de Durban ainsi qu'un lieu de culte très fréquenté pouvant accueillir jusqu'a 7.000 fidèles. Elle a été visitée par des célébrités tel que Nelson Mandela, premier président d'Afrique du Sud, ou encore le boxeur Mohamed Ali.