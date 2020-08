Libye : un festival équestre pour célébrer le cessez-le-feu

Des cavaliers venus de tous les coins de la Libye, réunis pour symboliser l'unité retrouvée.

Au lendemain de la déclaration officielle de cessez-le-feu, l'école d'equitation de Tripoli, fermée depuis 10 ans, a rouvert ses portes.

Un festival équestre y était organisé à l'occasion du neuvième anniversaire de la chute de Moammar Kadhafi. Une opportunité pour les familles ayant fait le déplacement de laisser libre cours à la joie et au soulagement.

"Si Dieu le veut, j'espère que tout ira mieux après cette longue période, et que Dieu bénisse le peuple libyen. Malgré leurs craintes, ils sont venus de toutes les régions de la Libye. Nous espérons tous que le pays ira mieux et que nous accueillerons de plus en plus de célébrations!", souhaite Hani Abdullah Rahoma, cavalier participant aux festivités.

Après de longs mois de conflits, qui ont opposé le Gouvernement d’union nationale (GNA) de Fayez Al-Sarraj – reconnu par l’Organisation des Nations unies et siégeant à Tripoli – et les forces du maréchal Haftar, une déclaration conjointe soulève un espoir.

Les autorités rivales en Libye ont annoncé séparément ce vendredi 21 août, l’organisation d’élections prochaines et la cessation de tous les combats sur le territoire.