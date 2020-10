Une académie de sports libyenne dédiée aux filles

Une académie sportive réservée aux femmes rouvrent ses portes en Libye.

Depuis plus d’un an, cet établissement novateur accueille dans la capitale libyenne Tripoli, des jeunes filles âgées de six à dix-huit ans.

Basketball, zumba, aérobic, sont proposés aux élèves afin de remettre l’activité physique au cœur de leur quotidien, perturbé par notamment, la pandémie de Covid-19.

Le responsable de l'académie sportive féminine, Mostafa bin Moussa, est optimiste :

"J'espère que nous n'arrêterons pas cela et que nous continuerons. Les filles sont restées à la maison pendant des mois et avant cela, il y avait la guerre, donc pas d'activité, ce qui entraîne l'obésité et le fait de manger en regardant la télévision ou en téléphonant. Cela va nuire aux filles ou aux garçons de cet âge".

L’Académie des sports propose donc des activités inédites en Libye, où les garçons ont un accès prioritaire aux différents sports.

Une première dans ce pays conservateur déchiré par la guerre.