Le rêve européen de Maxwel Cornet

Lisbonne au Portugal, la capitale européenne actuelle du football. C'est dans ce stade José Alvalade que l'Olympique Lyonnais et son capitaine Memphis Depay tenteront de rejoindre ce soir le Paris Saint Germain (tombeur de Leipzig 3-0) en finale de la Ligue des champions.

Une finale inédite entre clubs français ? Possible après les exploits des Lyonnais contre la Juventus de Cristiano Ronaldo (1-0, 1-2) puis le City de Pep Guardiola (3-1).

Cette fois, il faudra passer sur l'ogre munichois, humiliant tombeur du FC Barcelone en quarts de finale.

L'international ivoirien (18 sélections, 4 buts avec les Éléphants) Maxwel Gnaly Cornet veut y croire. Le natif de Bregbo a inscrit le premier but du quart de finale contre Manchester samedi dernier.

A Lyon depuis plus de 5 ans, il se rappelle aussi d'une demi-finale d'Europa League malheureuse contre l'Ajax en 2017 (1-4, 3-1), où il avait eu la balle, non pas de la qualification, mais des prolongations.

Selon lui, le scénario de ce Final 8 de Lisbonne sur un match sec pourrait encore favoriser son club :

"Passer contre les Anglais a été une joie immense. On a eu le temps de récupérer physiquement et émotionnellement. Parce qu'on a quand même vécu une soirée mémorable. Contre le Bayern, tout est possible sur un match. On va devoir imposer nos armes. Nous allons nous atteler à bien défendre et on sait que nous avons devant des joueurs qui peuvent faire des différences à tout moment."

Né à Stuttgart d'un père ivoirien, Serge Gnabry a lui choisi de porter les couleurs de la sélection allemande (13 capes, 13 buts). L'ancien espoir d'Arsenal sera l'un des nombreux atouts offensifs du quintuple champion d'Europe, le Bayern de Munich.

Mardi, il a appelé ses coéquipiers à se méfier du modeste septième du dernier championnat de France.

Le Bayern, qui vient remporter son huitième titre de champion d'Allemagne consécutif et de passer huit buts au Barça de Leo Messi, ne devra surtout pas sous-estimer son adversaire.

Deux joueurs africains débuteront cette demi-finale, Maxwel Cornet sera accompagné à la pointe de l'attaque par le Camerounais Karl Toko Ekambi (22 sélections et 2 buts avec les Lions indomptables).

Sur les bancs de touche, deux joueurs du continent également. Deux lyonnais, toujours. Bertrand Traoré, la fléche burkinabée et Sinaly Diomandé, un jeune ivoirien de 20 ans.

Beaucoup d'autres acteurs de ce sommet du foot européen partagent des attaches avec le continent. Des plus connus aux plus surprenants.

Lyon : Houssem Aouar et Rayan Cherki (Algérie), Memphis Depay (Ghana), Kenny Tete (Mozambique), Jason Denayer (RD Congo), Moussa Dembélé (Mali)

Bayern : Jerome Boateng (Ghana), Alphonso Davies (Liberia), David Alaba, Jamal Musiala et Joshua Zirkzee (Nigéria), Bright Arrey-Mbi (Cameroun), Corentin Tolisso (Togo)