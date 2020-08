Cote d'Ivoire : Six morts depuis l'annonce de candidature de Ouattara

Un mort de plus ce samedi en Côte d’Ivoire après quatre jours de violence liées à l’annonce de la candidature d’Alassane Ouattara. Au total six personnes tuées et plus de 100 blessées sont à déplorer depuis le 6 août.

Les tensions sont très vives entre les partisans d’Henri Konan Bedié, candidat à la présidentielle, et ceux du président sortant. Des affrontements ont eu lieu dans le village d’Anoumabo, près de Douakro, ou 68 personnes ont été interpellées pour trouble à l’ordre public.

"Nous demandons la paix"

"Voyez nos pertes. Aujourd’hui nous sommes au dehors. On ne sait même pas où aller parce que je sais pas, je sais pas comment expliquer. On est dispersés. Nous demandons seulement la paix", sanglote Marcelline Kouamé Aya, une ménagère trentenaire, en marchant dans les décombres de sa maison familiale dans le quartier de Baoulékro.

Ce jeudi, des manifestants se sont heurtés aux forces de l'ordre dans la capitale économique Abidjan.

Troisième mandat

Au pouvoir depuis 2010, le président ivoirien brigue un troisième mandat suite au décès de son successeur désigné, le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

La Constitution limite à deux les mandats présidentiels, mais opposition et pouvoir sont en désaccord sur l'interprétation de la réforme adoptée en 2016 : les partisans de Ouattara affirment qu'elle a remis le compteur des mandats à zéro, ses adversaires jugent anticonstitutionnelle une troisième candidature.