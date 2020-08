Le Kenya optimiste dans la lutte contre les criquets

Le Kenya bientôt débarrassé des criquets pèlerins? C'est la prévision optimiste de la FAO, le programme des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui coordonne la riposte contre ce fléau depuis le débute de l'année.

Le pays lutte contre la deuxième génération de criquets issus de la reproduction printanière. Une lutte couronnée de succès explique Vitalis Juma, officier des opérations de contrôle dans le comté de Turkana.

"Nous voulions les contrôler le plus rapidement possible avant qu'ils n'atteignent le niveau 5 de jeunes adultes qui recommenceront peut-être à copuler et à pondre plus d’œufs. Nous devons donc les contrôler très rapidement".

Des progrès significatifs ont été réalisés. Selon Tobias Takavarasha, représentant de la FAO au Kenya, seuls quelques-uns des 29 comtés infestés en février 2020 sont aujourd'hui touchés par le criquet pèlerin.

"Nous continuons à surveiller parce que les criquets peuvent aller dans des endroits difficiles à atteindre pour en ressortir ensuite. Nous continuons donc à renforcer notre capacité de surveillance, nos efforts de lutte et de remise en état des moyens de subsistance. Nous avons réussi à contenir ce qui aurait pu être un véritable désastre".

Entre janvier et août 2020, plus de 600 000 hectares ont été contrôlés dans toute la région de l'Afrique de l'Est, et plus d'un demi-billion de criquets ont été éliminés pour sauver les cultures et les pâturages.

La FAO a formé des centaines de volontaires pour faire face à cette invasion, la pire qu'ai connu le pays en 70 ans.