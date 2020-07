La propagation du Coronavirus en Afrique s’accélère

La pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 18 000 morts sur le continent africain pourrait se diriger vers une épidémie beaucoup plus importante que les chiffres actuels ne le suggèrent selon l’OMS.

L’Afrique du Sud reste le pays le plus touché en passant la barre des 450 000 cas et plus de 7000 deces .

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait annoncé une nouvelle fermeture des écoles publiques pour un mois.

Dans ce contexte, le FMI a approuvé lundi une aide d'urgence de plus de 4 milliards de dollars en faveur de l'Afrique du Sud dont l'économie fragile est mise à l'épreuve par cette maladie.

En Algérie l’épidémie semble échapper au contrôle des autorités où le bilan du Covid-19 frôle les 700 cas par jour, contre 250 fin juin.

Le Conseil des ministres algérien a, par ailleurs voté des textes pour mieux protéger les professionnels de la santé contre les agressions verbales et physiques, qui ont pris de l'ampleur depuis le début de la pandémie.

Le 30 juillet prochain, la communauté musulmane célèbrera l’Aïd-el-Kebir , ou Tabaski, les autorités des pays africains s’organisent déjà pour éviter une propagation du virus durant ces 3 jours de fête.