Coronavirus : l'Afrique franchit la barre des 500 000 guérisons

Malgré des rémunérations pas trop conséquentes, l’insuffisance et l’obsolescence des équipements, les équipes médicales africaines font feu de tout bois pour combattre le nouveau coronavirus. Si bien qu‘à la date du 28 juillet, le continent compte 506 825 patients guéris de la covid-19, soit un taux de guérison de 58,89 % et un taux de létalité de 2,11 %. Toutefois, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se dit toujours préoccupée par l’accélération de l’épidémie de covid-19 sur le continent, qui avait jusqu’à présent été relativement épargné.

En Tanzanie, l’ancien président n’est finalement pas mort du nouveau coronavirus comme insinuaient de nombreuses rumeurs après le décès. lors d’une messe donnée en l’honneur du disparu dans le stade national de Dar es-Salaam, la famille a indiqué dimanche que Benjamin Mkapa avait contracté la malaria juste avant de décéder d’un “arrêt cardiaque” plutôt que de la Covid-19.

Former Tanzanian president Benjamin Mkapa was suffering from malaria and died of a heart attack, his family have said, scotching rumours that he succumbed to coronavirus https://t.co/OImIawiXTt

AFP