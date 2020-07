Coronavirus : l'évolution du virus en Afrique

À ce jour, la pandémie a dépassé la barre des 847 109 cas de contaminations, pour au moins 16 450 morts en Afrique. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est déclarée “préoccupée” lundi par l’accélération de l’épidémie de Covid-19 sur le continent, qui avait jusqu’à présent été relativement épargné. Avec 445 433 cas et 6 769 décès, l’Afrique du Sud est pays le plus touché par la pandémie sur le continent. L‘épidémie accélère avec une progression de 30 % au cours de la semaine dernière en Afrique. Le virus progresse de 31 % au Kenya, 26 % en Ethiopie, 50 % à Madagascar, 57 % en Zambie, 69 % en Namibie et 66 % au Botswana.

En Tanzanie, l’ancien président n’est finalement pas mort du nouveau coronavirus comme insinuaient de nombreuses rumeurs après le décès. lors d’une messe donnée en l’honneur du disparu dans le stade national de Dar es-Salaam, la famille a indiqué dimanche que Benjamin Mkapa avait contracté la malaria juste avant de décéder d’un “arrêt cardiaque” plutôt que de la Covid-19.

AFP